В Германии из озера выловили огромную анаконду

В Германии из озера Латумер Зе спасатели выловили желтую анаконду длиной 2,5 метра. Об этом сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Анаконду увидел один из местных рыбаков. Он сразу вызвал спасателей, которые поймали змею. Змея длиной почти 2,5 метра не является ядовитой, однако она использует удушение для убийства своих жертв.

Местные власти и спасатели пока не могут объяснить, каким образом в озере возле Дюссельдорфа появилась желтая анаконда, которая водится в Южной Америке.