Алек Болдуин отказался играть отца Бэтмена в «Джокере»
30 августа 2018 09:10 161
Американский актер и режиссер принял решение не участвовать в съемках фильма о Джокере. Об этом он сказал в интервью USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я уверен, что есть еще 25 человек, которые смогут сыграть эту роль", - сказал Болдуин.
Свое решение он объяснил проблемами с расписанием.
Ранее сообщалось, что Болдуин вошел в актерский состав фильма "Джокер". Сообщалось, что Болдуин станет Томасом Уэйном, отцом супергероя Бэтмена. Он описывается как уважаемый в Готэм-сити врач и филантроп. Уэйна-старшего и его жену убивают, и юный Брюс - будущий Бэтмен - становится свидетелем убийства. Это и толкает его на путь супергероя.
"Джокер" режиссера Тодда Филипса должен выйти в широкий прокат 4 октября 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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