Алек Болдуин отказался играть отца Бэтмена в «Джокере»

Американский актер и режиссер принял решение не участвовать в съемках фильма о Джокере. Об этом он сказал в интервью USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я уверен, что есть еще 25 человек, которые смогут сыграть эту роль", - сказал Болдуин.

Свое решение он объяснил проблемами с расписанием.

Ранее сообщалось, что Болдуин вошел в актерский состав фильма "Джокер". Сообщалось, что Болдуин станет Томасом Уэйном, отцом супергероя Бэтмена. Он описывается как уважаемый в Готэм-сити врач и филантроп. Уэйна-старшего и его жену убивают, и юный Брюс - будущий Бэтмен - становится свидетелем убийства. Это и толкает его на путь супергероя.

"Джокер" режиссера Тодда Филипса должен выйти в широкий прокат 4 октября 2019 года.