В Польше введут налог для операций с криптовалютами

Министерство финансов Польши опубликовало новый проект закона о налогообложении операций с криптовалютами. Законопроект предусматривает упрощение процедур отчетности и уплаты подоходных налогов на криптовалютную деятельность, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В документе виртуальные валюты классифицируются как "цифровой эквивалент ценности". Авторы законопроекта также разграничили понятия "криптовалюты" и "централизованные виртуальные валюты".

Проект закона гласит, что виртуальные валюты могут служить средством обмена и быть платежным средством, храниться и передаваться в электронном виде, а также использоваться в электронной коммерции.

Согласно документу, основное предложение чиновников - объявить доходы от операций с криптовалютами (в частности, выручку от торговли на криптовалютных платформах и внебиржевых сделок) как часть налогооблагаемого дохода физических и юридических лиц. Тем не менее, обмен криптовалютами не подлежит налогообложению.

Выручка от продажи товаров, услуг и имущества с помощью криптовалют будут рассматриваться как доход от прироста капитала.

Предложение также предусматривает налогообложение и для майнеров. Физических лиц ждет только налог на прибыль от продажи добытой криптовалюты. Стоимость вознаграждения майнера подлежит налогообложению, если добычей занимается группа лиц или предприниматели.

Резиденты страны, занимающиеся криптовалютами, должны будут заполнять декларацию и ежегодно сдавать ее.

Ожидается, что совет министров Польши одобрит законопроект уже в третьем квартале 2018 года.

Отметим, ряд польских инвесторов выступили с протестами после того, как министерство финансов страны обязало платить подоходный налог 18% (для лиц с годовым доходом до €20 тысяч) или 32% (для резидентов с доходом выше €20 тысяч в год) на криптовалютные операции.

В мае власти Польши временно приостановили взимание налогов с криптовалютных инвесторов с целью проработки новых проектов законов для улучшения регулятивной и налоговой политики в отношении индустрии.