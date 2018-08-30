Экстремальную посадку авиалайнера в тайфун сняли на камеры - ВИДЕО

30 августа 2018 10:42

В интернете появилось видео посадки лайнера Boeing 787 Dreamliner во время тайфуна над Японией, прошедшего 24-25 марта. Об этом сообщает Metro.

Пилоту японской авиакомпании All Nippon Airways пришлось сажать самолет в аэропорту Токио в плохих метеоусловиях, и на кадрах видно, как его болтает вверх и вниз, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Издание также сообщает, что за эти дни из-за тайфуна в Японии отменили около 300 рейсов, а около 100 тысяч домов остались без электричества.

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Экстремальную посадку авиалайнера в тайфун сняли на камеры

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