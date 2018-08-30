В Италии открылся 75-й Венецианский кинофестиваль - ВИДЕО

Самые яркие мировые кинозвезды слетелись в Венецию. Там открылся старейший международный кинофестиваль. Уже в первый вечер на нем вручили "Золотого льва". Премия за вклад в кинематограф досталась легендарной британской актрисе Ванессе Редгрейв.

Россия на этом киносмотре представлена драмой "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Главную роль там сыграл Евгений Цыганов. Лента поборется за статуэтку во внеконкурсной программе "Горизонты". Ее еще называют определяющей главные мировые кинотенденции будущего, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Премьерой дня открытия фестиваля стала лента Дамьена Шазелла "Человек на Луне". Режиссер "Ла Ла Лэнда" попытался рассказать драматическую историю астронавта Нила Армстронга, который первым прошелся по лунному грунту. Картину уже называют главным претендентом на золотую статуэтку. Кстати конкурировать с Шазелом будет Бредли Купер. Голливудский актер впервые не только сыграл, но и срежиссировал полный метр. А блистает в его фильме "Звезда родилась" певица Леди Гага.

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