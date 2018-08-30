Машина замминистра транспорта Армении попала в ДТП

30 августа 2018 12:03

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Аршакуняц в Ереване. Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.

Как передает Day.Az, согласно сообщению, автомобиль марки Toyota Corola столкнулся с придорожным барьером и перевернулся. Прибывшие на место инцидента спасатели оцепили территорию. Водитель был доставлен в больницу №1.

Работникам МЧС стало известно, что машина, попавшая в аварию, зарегистрирована за Комитетом государственных доходов при правительстве Армении. А очевидцы происшествия рассказали журналистам, что Toyota Corola - закрепленный за замминистра транспорта.

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