Машина замминистра транспорта Армении попала в ДТП
30 августа 2018 12:03 196
Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Аршакуняц в Ереване. Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.
Как передает Day.Az, согласно сообщению, автомобиль марки Toyota Corola столкнулся с придорожным барьером и перевернулся. Прибывшие на место инцидента спасатели оцепили территорию. Водитель был доставлен в больницу №1.
Работникам МЧС стало известно, что машина, попавшая в аварию, зарегистрирована за Комитетом государственных доходов при правительстве Армении. А очевидцы происшествия рассказали журналистам, что Toyota Corola - закрепленный за замминистра транспорта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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