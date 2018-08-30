Налетчики прилюдно ограбили Apple Store на 30 тысяч долларов - ВИДЕО

30 августа 2018 14:11

Четверо молодых людей в черных куртках с капюшонами ворвались в большой торговый зал недавно открывшегося магазина Apple Store в городе Уолнат-Крик. Они бегали между демонстрационными столами и забирали с них дорогие электронные устройства: от телефонов и наушников до ноутбуков. "Тросики безопасности", которыми в магазинах крепят демонстрационные гаджеты к витринам и прилавкам, помехой для злоумышленников не стали: они, не церемонясь отрывали "с мясом" технику от креплений. Наличие огромного числа свидетелей преступников тоже нисколько не волновало: молодые люди быстро и спокойно делали свое дело. Характерно, что посетители магазина, как видно на записях камер наблюдения, тоже в момент ограбления не паниковали: спокойно ждали, когда грабители убегут, а кто-то даже снимал происходящее на камеры мобильных телефонов, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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В Калифорнии налетчики прилюдно ограбили Apple Store на 30 тысяч долларов

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