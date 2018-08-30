Мария Захарова назвала Кобзона великим человеком
30 августа 2018 15:14 292
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала народного артиста СССР Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в возрасте 80 лет, великим человеком, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В четверг стало известно, что певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни.
"Умер Кобзон. Великий человек. Человек-материк. Не меньше", - написала Захарова в своем Facebook.
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