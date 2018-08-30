АвтоВАЗ показал концепт нового внедорожника Lada 4x4 Vision - ВИДЕО

Компания "АвтоВАЗ" представила концепт нового автомобиля семейства Lada. На сей раз речь идет о внедорожнике 4х4, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как заявил директор по дизайну автоконцерна Стив Маттин, развитие бренда не останавливается, и концептуальный внедорожник, получивший название Vision, продемонстрирует потенциал "уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна, черпая вдохновение в легендарном 4х4". Ожидается, что в серию автомобиль выйдет не ранее 2022 года.

В свою очередь, глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис отметил, что новинки и изменения в бренде способствуют его лидерству на российском рынке и стабильности заводов концерна в Тольятти и Ижевске.

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