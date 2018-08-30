В Эфиопии разбился военный вертолет, много погибших
30 августа 2018 17:25 178
По меньшей мере 18 человек погибли при крушении военного вертолета в провинции Оромия в Эфиопии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Fana TV, передает Day.Az.
По данным телеканала, вертолет, принадлежавший министерству обороны страны, разбился в зоне Восточная Шева в провинции Оромия в четверг.
Телеканал сообщил, что на борту находились 18 человек, из них 15 военных и три мирных жителя, все они погибли.
Причина крушения на данный момент не установлена.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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