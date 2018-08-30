Водитель легковушки не пострадал, оказавшись в центре ДТП, с участием трёх грузовиков - ВИДЕО
Владелец легкового автомобиля успел остановиться, когда один грузовик догнал другой, в результате чего всё содержимое платформы оказалось на проезжей части.
Момент крупномасштабного ДТП попал в объективы видеорегистратора владельца легкового автомобиля и видеокамеры, установленной над магистралью, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
После столкновения, третий грузовик буквально протиснулся между легковушкой и транспортным средством виновника аварии. О последствиях ДТП ничего не уточняется.
А тем временем трёхколёсный электрический минигрузовик совершил лобовое столкновение с фурой, водитель которой вовремя успел остановиться.
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