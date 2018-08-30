Водитель легковушки не пострадал, оказавшись в центре ДТП, с участием трёх грузовиков - ВИДЕО

30 августа 2018 17:38

Владелец легкового автомобиля успел остановиться, когда один грузовик догнал другой, в результате чего всё содержимое платформы оказалось на проезжей части.

Момент крупномасштабного ДТП попал в объективы видеорегистратора владельца легкового автомобиля и видеокамеры, установленной над магистралью, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

После столкновения, третий грузовик буквально протиснулся между легковушкой и транспортным средством виновника аварии. О последствиях ДТП ничего не уточняется.

А тем временем трёхколёсный электрический минигрузовик совершил лобовое столкновение с фурой, водитель которой вовремя успел остановиться.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Водитель легковушки не пострадал, оказавшись в центре ДТП, с участием трёх грузовиков

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az