Водитель легковушки не пострадал, оказавшись в центре ДТП, с участием трёх грузовиков - ВИДЕО

Владелец легкового автомобиля успел остановиться, когда один грузовик догнал другой, в результате чего всё содержимое платформы оказалось на проезжей части.

Момент крупномасштабного ДТП попал в объективы видеорегистратора владельца легкового автомобиля и видеокамеры, установленной над магистралью, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

После столкновения, третий грузовик буквально протиснулся между легковушкой и транспортным средством виновника аварии. О последствиях ДТП ничего не уточняется.

А тем временем трёхколёсный электрический минигрузовик совершил лобовое столкновение с фурой, водитель которой вовремя успел остановиться.

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