Необычный улов американского рыбака - ФОТО
30 августа 2018 18:59 307
Рыбаку из американского штата Мэн удалось поймать практически полностью прозрачного лобстера, сообщает Press Herald. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Майк Биллингс выловил ракообразное в начале недели, сфотографировал его и отпустил, потому что тот был слишком маленьким.
Необычный наружный покров лобстера вызван частичной потерей пигментации. Подобные мутации встречаются у одного омара на сто миллионов.
Примечательно, что Биллингсу уже попадался редкий лобстер, но тот отличался синей клешней.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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