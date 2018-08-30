Необычный улов американского рыбака - ФОТО

30 августа 2018 18:59

Рыбаку из американского штата Мэн удалось поймать практически полностью прозрачного лобстера, сообщает Press Herald. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Майк Биллингс выловил ракообразное в начале недели, сфотографировал его и отпустил, потому что тот был слишком маленьким.

Необычный наружный покров лобстера вызван частичной потерей пигментации. Подобные мутации встречаются у одного омара на сто миллионов.

Примечательно, что Биллингсу уже попадался редкий лобстер, но тот отличался синей клешней.

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