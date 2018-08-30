В Испании возрождают редкую птицу

Уже седьмого годовалого бородоча за этот год ученые выпустили в небо над горами Пикос-де-Эуропа в испанской провинции Астурия. Птица из семейства ястребиных готова к самостоятельной жизни. Программа по разведению бородачей стартовала в 2013 году, и с тех пор выращено и выпущено уже множество птиц. Яйца для инкубатора берут из заповедника в Пиренеях. Биолог Кармен Калеро рассказала: "Мы помещаем их в инкубатор в центре разведения. Когда птенцы вылупляются, заботимся о них. Кормит их механическая кукла, похожая на взрослого бородача. Птенцы растут и знают, что они бородачи, а не человек", передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Всем птицам на крыло крепят GPS- и радиопередатчики, сообщает NTDR. Так учёные могут постоянно наблюдать за своими подопечными и в случае необходимости помогать им. Задача - не только вырастить птенцов, но и научить их находить пищу самостоятельно. Для этого птицам пищу не дают, а раскидывают по территории, чтоб они понимали: чтобы есть, надо летать.

Главный враг бородачей - человек. Многие ошибочно думают, что эти птицы нападают на ягнят. Однако бородачи, в основном, питаются падалью. Высокая кислотность желудочного сока позволяет им растворять мелкие кости. Фонд по сохранению бородачей открыл музей, посвящённый жизни этих птиц. Так учёные хотят повысить осведомлённость людей об уязвимом виде. "Моя Планета" писала о программах по разведению вымирающих животных.