Китайские ученые установили в Арктике беспилотную ледовую станцию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета , сообщает China Daily. Станция будет производить наблюдения за потоками в океане, атмосферой и состоянием льда. Она является эффективным инструментом, когда научно-исследовательские суда не могут пройти в регион. "В настоящее время ледоколы разных стран проводят разведки, главным образом, в летнее время. Поэтому отсутствует понимание таких ключевых процессов, как таяние льда весной и замерзание осенью. Наблюдения беспилотной ледовой станции будут эффективным дополнением, особенно в периоды отсутствия научно-исследовательских судов на Северном полюсе", - заявил участник экспедиции, научный сотрудник Института полярных исследований Китая Лэй Жуйбо.

Ледовая станция позволит проводить длительные онлайн-наблюдения за атмосферой, морским льдом и верхним слоем вод в центральной части Северного Ледовитого океана. С помощью новых данных исследователи изучат среду и климатические изменения на Северном полюсе, что заполнит некоторые пробелы в изучении Арктического региона. "Моя Планета" публиковала красивые снимки из Арктики.