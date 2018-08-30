В зоопарке Вены панда научилась рисовать картины - ВИДЕО

В зоопарке Вены 18-летняя панда Ян-Ян начала рисовать картины. После рождения двух детенышей у самки проснулся интерес к творчеству. Она рисует бамбуковой кистью, которую любит предварительно пожевать, сообщает зоопарк Вены.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, выработать свой стиль пушистой художнице помогли работники зоопарка. Сотрудница зоопарка рассказала: "Панды черно-белые, поэтому мы решили дать ей черную краску и белые листы. Картины получаются очень разные по стилю, иногда экспрессивные, дикие, иногда выходят спокойные, минималистичные работы. Все зависит от ее настроения в этот день".

Картины продаются в зоопарке и онлайн по €490. Произведения панда-искусства пользуются большой популярностью.

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