Крыша церкви XVII века обрушилась в Риме

Крыша римско-католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Римском форуме обвалилась в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

По данным местных спасательных служб, никто в результате ЧП не пострадал. Обрушение произошло в районе 15:00 местного времени (16:00 мск). На данный момент причины произошедшего неизвестны.

В середине августа в итальянском городе Генуя рухнул мост. Жертвами стали 43 человека.