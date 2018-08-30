Huawei впервые опередила Apple

Китайскую Huawei назвали вторым самым крупным производителем смартфонов в мире, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Как подсчитали аналитики исследовательской компании Gartner, во II квартале года китайская фирма сместила со 2-го места американскую технологическую корпорацию Apple, продав 49,8 млн устройств (на 9,8% больше, чем в прошлом году), заняв 13,3% рынка, сообщает "Вести.Экономика".

Apple за тот же период реализовала 44,7 млн iPhone - на 12,1% меньше, чем во II квартале 2017 года. Компания получила долю в 11,9%.

Ранее другие авторитетные эксперты, в том числе из IDC, Canalys и Strategy Analytics, также объявили о произошедшей в апреле-июне рокировке в тройке лидеров смартфонной отрасли, но в их исследованиях речь шла не о продажах конечным пользователям, а о поставках устройств на рынок.

По словам директора по исследованиям Gartner Аншула Гупта, в минувшем квартале одним из ключевых драйверов роста китайского вендора стали смартфоны под брендом Honor, которые доступны на 70 рынках по всему миру.

Для Apple спад был ожидаемым: компания фирма Тима Кука обновляет смартфоны только раз в год, а потребители ожидают новинок. В то же время "спрос на iPhone X начала замедляться намного раньше, чем были представлены новые модели", указал Гупта.

Лидером рынка смартфонов с точки зрения продаж остается южнокорейская Samsung с долей в 19,3% и объемами продаж на уровне 72,33 млн. Впрочем, по сравнению с прошлым годом ее результаты ухудшились: тогда за II квартал она продала 82,85 млн смартфонов и достигла доли в 22,6%.