Трамп пригрозил выходом США из ВТО
31 августа 2018 07:22 115
Президент США Дональд Трамп не исключил того, что страна может выйти из Всемирной торговой организации, если та не изменится к лучшему, передает РИА Новости.
"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", - сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.
По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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