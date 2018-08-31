Трамп пригрозил выходом США из ВТО

31 августа 2018 07:22

Президент США Дональд Трамп не исключил того, что страна может выйти из Всемирной торговой организации, если та не изменится к лучшему, передает РИА Новости.

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", - сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.

По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться".

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