Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Президент США Дональд Трамп не исключил того, что страна может выйти из Всемирной торговой организации, если та не изменится к лучшему, передает РИА Новости.

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", - сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.

По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться".