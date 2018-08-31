Эрдоган: Турция достаточно сильна, чтобы противостоять любым попыткам давления извне
Сегодня Турция достаточно сильна, чтобы противостоять любым попыткам давления извне. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Каких-нибудь четверть века назад с помощью операций стоимостью в 3-5 млрд долларов в Турции возможно было вызвать глубокий экономический кризис. Сегодня против нас проводится операция, которая стоит в 10-20 раз дороже, но это не ввергает нас в экономический коллапс, как того ожидают. Так будет и впредь", - сказал турецкий лидер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Эрдоган отметил, что в прошлом была Турция, которую можно было легко зажать в угол политически и дипломатически, Турция, которая была подвержена ветрам из Европы и Америки.
"Сегодня же, несмотря на ежедневно озвучиваемые антитурецкие заявления, провокационные рейтинги, присуждаемые известными кредитными рейтинговыми агентствами на основе виртуальных прогнозов, мы живем в Турции, которая уверенно движется по своему пути", - сказал Эрдоган.
Коснувшись усилий Анкары по борьбе с международным терроризмом Эрдоган напомнил, что Турции удалось разрушить террористический коридор, который определенные силы пытались создать на турецко-сирийской границе.
Кроме того, отметил президент, ВС Турции ведут успешную борьбу с террористами, действующими на севере Ирака.
По словам Эрдогана, Анкара взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии.
"Мы ведем переговоры с американцами по Мюнбичу, ищем пути его освобождения от террористов. Кроме того, мы ведем совместную работу с иранцами и русскими с тем, чтобы избежать повторения в Идлибе трагедии, которая произошла в Алеппо", - сказал глава турецкого государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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