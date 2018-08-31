Сильный пожар на фабрике в Стамбуле - ФОТО

В Турецком городе Стамбул горит текстильная фабрика, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, на место происшествия привлечено большой количество бригад пожарников и скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Причина возгорания неизвестна. Пожарники продолжают бороться с огнем.