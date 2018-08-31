Сильный пожар на фабрике в Стамбуле - ФОТО

31 августа 2018 08:25

В Турецком городе Стамбул горит текстильная фабрика, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, на место происшествия привлечено большой количество бригад пожарников и скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

 

Причина возгорания неизвестна. Пожарники продолжают бороться с огнем.

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