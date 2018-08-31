Английский арбитр уволен за шутку

31 августа 2018 09:02

Рефери Английской премьер-лиги (АПЛ) Бобби Мэдли лишился работы из-за неудачной шутки, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует The Times, судья отправил оскорбительную картинку в Snapchat, на которой был изображен человек с ограниченными возможностями с подписью: "Я бы победил его в забеге на школьный день спорта".

Пользователь социальной сети сохранил картинку и выложил ее в Интернет. После дисциплинарного слушания 32-летнего судью уволили.

Отмечается, что теперь Мэдли пытается возобновить карьеру арбитра в Норвегии.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az