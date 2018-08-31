Продолжается активность вулкана Эбеко на Курилах

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб дыма на высоту шесть километров, сообщил РИА Новости сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб дыма на высоту шесть километров. Выбросы наблюдаются из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, выбросы содержат вредные вещества, по этой причине находиться у подножия огнедышащей горы сейчас опасно для здоровья.

"Однако жизни жителей Парамушира ничего не угрожает - магматической составляющей нет, селевые потоки из-за отсутствия снега не ожидаются", - отметил ученый.

По информации Котенко, активная деятельность вулкана началась на прошлой неделе. Однако выбросы колебались по высоте от 2,5 до 4 километров. Подобное мощное извержение не наблюдалось последние полтора года. Единственный населенный пункт на Парамушире - город Северо-Курильск - засыпало пеплом и крошечными камнями.

"Подобные извержения на Эбеко наблюдались в 1934 и 1991 годах", - заключил собеседник агентства.