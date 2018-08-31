Страшная находка на Алтае

31 августа 2018 09:09

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела альпиниста в ледниках вершины горного хребта Актру на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщает пресс - служба ведомства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Тело мужчины было обнаружено 24 августа группой альпинистов, которые сообщили об этом в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
"Спасатели предполагают, что это труп 49-летнего альпиниста из Белокурихи. По крайне мере на это указывают одежда и находившиеся при нем предметы. Мужчина пропал без вести в горах Алтая еще в мае 2014 года. Но поиски так и не увенчались успехом", - говорится в сообщении.

Родственники пропавшего без вести мужчины уже выехали в Кош-Агачский район для проведения опознания.

Сейчас проводится доследственная проверка, и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Имя погибшего человека пока не называется, так как его личность еще не подтвердилась.

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