Эрдоган: Турция нацелена на освобождение сирийского Манбиджа от террористов

Турция нацелена на освобождение сирийского Манбиджа от террористов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эрдоган отметил, что в настоящее время ВС Турции готовятся к решительным операциям в Манбидже.

"Турция активно ведет борьбу с терроризмом, который сейчас является реальной угрозой для всего мира", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждались операция "Оливковая ветвь" и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

24 августа 2016 года подразделения ВС Турции приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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