Малыш катался на модной игрушке - и она взорвалась прямо в доме - ВИДЕО
31 августа 2018 10:56 269
Кошмарный случай произошел на днях в китайском городе Хэфэй. Дети были дома, в гостиной, когда произошло непредвиденное, рассказывает Daily Mail.
Мальчик медленно катался по дому на ховерборде, когда начал появляться дым, передает Day.Az со ссылкой на lifter.com.ua.
Спустя несколько секунд устройство взорвалось рядом с его сестрой, которая сидела в кресле.
После взрыва девочка спрыгнула со стула и убежала. Так же поступил и ее брат.
К счастью, дети избежали травм и остались невредимы.
Сообщается, что взрыв был вызван поврежденной литиевой батареей.
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