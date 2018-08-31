Малыш катался на модной игрушке - и она взорвалась прямо в доме - ВИДЕО

31 августа 2018 10:56

Кошмарный случай произошел на днях в китайском городе Хэфэй. Дети были дома, в гостиной, когда произошло непредвиденное, рассказывает Daily Mail.

Мальчик медленно катался по дому на ховерборде, когда начал появляться дым, передает Day.Az со ссылкой на lifter.com.ua.

Спустя несколько секунд устройство взорвалось рядом с его сестрой, которая сидела в кресле.

После взрыва девочка спрыгнула со стула и убежала. Так же поступил и ее брат.

К счастью, дети избежали травм и остались невредимы.

Сообщается, что взрыв был вызван поврежденной литиевой батареей.

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Малыш катался на модной игрушке - и она взорвалась прямо в доме

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