Трамп передумал повышать зарплаты федеральным госслужащим
Президент США Дональд Трамп отменил запланированное на январь повышение заработной платы гражданских госслужащих, о чем говорится в письме американского лидера Конгрессу, опубликованном Белым домом.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, с января 2019 года планировалось увеличить зарплату всем служащим на 2,1%, а также поднять так называемые районные выплаты на 25,7%.
"Я решил, что на 2019 год повышение общих выплат и районных выплат будет нулевым", - говорится в письме Трампа.
Такое решение он объяснил тем, что рост одних только районных выплат будет стоить бюджету 25 миллиардов долларов, а федеральный бюджет не может обеспечить такое повышение. Военных эти решения не затрагивают. Как ожидается, они получат прибавку в размере 2,6%.
Подобным образом он поступил и с корректировкой зарплат гражданских бюджетников в январе 2018 года, однако тогда повышение не было отменено полностью: общие выплаты выросли в среднем на 1,4%, а районные - на 0,5%.
По американскому законодательству общее повышение зарплат гражданских чиновников происходит в начале года автоматически, если президент и конгресс не внесут соответствующие изменения. Конгресс может предложить иной вариант, однако он все равно должен быть подписан президентом.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
30 Авг. 14:27 16 335
-
30 Авг. 14:52 8 373
-
30 Авг. 17:06 7 454
-
30 Авг. 13:32 6 823
-
30 Авг. 16:41 6 681