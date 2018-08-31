В Черном море взорвался гидроцикл с туристами - ВИДЕО

В районе курортного поселка Кабардинка в Краснодарском крае взорвался гидроцикл с туристами. Об этом сообщает региональное издание "Кубань 24".

В момент взрыва, который произошел в Черном море, на гидроцикле находился мужчина с ребенком. На снятых очевидцами кадрах видно, как путешественников внезапно выбрасывает в воздух ударной волной после взрыва. В результате инцидента оба туриста получили тяжелые травмы, в настоящее время они находятся в больнице, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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