В американской школе произошла стрельба, есть раненый

Неизвестный открыл огонь в школе в южной части американского Сан-Франциско (штат Калифорния), в результате был ранен человек, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.



Как сообщило в Twitter городское управление полиции, задержаны были три человека. Огнестрельное оружие, которое, по сообщению телеканала ABC, принес ученик, было изъято.



Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.



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