В американской школе произошла стрельба, есть раненый
31 августа 2018 12:36 124
Неизвестный открыл огонь в школе в южной части американского Сан-Франциско (штат Калифорния), в результате был ранен человек, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.
Как сообщило в Twitter городское управление полиции, задержаны были три человека. Огнестрельное оружие, которое, по сообщению телеканала ABC, принес ученик, было изъято.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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