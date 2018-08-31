В американской школе произошла стрельба, есть раненый

31 августа 2018 12:36

Неизвестный открыл огонь в школе в южной части американского Сан-Франциско (штат Калифорния), в результате был ранен человек, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.
 
Как сообщило в Twitter городское управление полиции, задержаны были три человека. Огнестрельное оружие, которое, по сообщению телеканала ABC, принес ученик, было изъято.
 
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
 

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