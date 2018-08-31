Армянские военнослужащие разбились в ДТП
Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих произошло в ночь на пятницу в Лорийской области Армении. Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.
Отмечается, что в 01:00 31 августа на первом километре дороги Спитак-Ванадзор автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель Еревана, 22-летний Д. Галстян, выехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся на бок в поле.
В результате аварии Д. Галстян скончался на месте, а пострадавших пассажиров - 23-летнего жителя Еревана Г. Мкртчяна и 22-летнего жителя Котайкской области В. Назаряна - госпитализировали в медцентр Спитака.
Первую помощь раненым оказали очевидцы и спасатели Спитака.
На место ДТП прибыли также полицейские и оперативная группа Военной полиции Минобороны Армении.
Выяснилось, что погибший и раненые - военнослужащие одной из воинских частей Минобороны Армении.
По факту автомобильной аварии возбуждено уголовное дело.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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