Армянские военнослужащие разбились в ДТП

Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих произошло в ночь на пятницу в Лорийской области Армении. Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Отмечается, что в 01:00 31 августа на первом километре дороги Спитак-Ванадзор автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель Еревана, 22-летний Д. Галстян, выехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся на бок в поле.

В результате аварии Д. Галстян скончался на месте, а пострадавших пассажиров - 23-летнего жителя Еревана Г. Мкртчяна и 22-летнего жителя Котайкской области В. Назаряна - госпитализировали в медцентр Спитака.

Первую помощь раненым оказали очевидцы и спасатели Спитака.

На место ДТП прибыли также полицейские и оперативная группа Военной полиции Минобороны Армении.

Выяснилось, что погибший и раненые - военнослужащие одной из воинских частей Минобороны Армении.

По факту автомобильной аварии возбуждено уголовное дело.