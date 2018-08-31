В Греции произошло мощное землетрясение
31 августа 2018 13:21 373
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около города Кардица в центральной Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сейсмологическую лабораторию Афинского университета.
Подземный толчок зафиксирован в 10.12 мск, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, в 32 километрах западнее города Кардица.
Информации о каком-либо ущербе от землетрясения нет.
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