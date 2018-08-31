Массовое ДТП в центре Москвы - ВИДЕО

Очевидцы сообщают о столкновении трех автомобилей на Новоарбатском мосту. Информация о пострадавших уточняется, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На месте работают экстренные службы города.

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