Массовое ДТП в центре Москвы - ВИДЕО

31 августа 2018 13:37

Очевидцы сообщают о столкновении трех автомобилей на Новоарбатском мосту. Информация о пострадавших уточняется, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На месте работают экстренные службы города.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Массовое ДТП произошло в центре Москвы

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az