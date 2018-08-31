«НЛО» рухнуло во время ночной грозы прямо на город - ВИДЕО

Таинственный зеленый объект можно было увидеть лишь на мгновение, когда в ночном небе вспыхнула молния, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Один из жителей Мексики решил снять на видео ночное небо во время грозы. Однако он никак не ожидал, что на кадрах, помимо молнии, окажется еще и некий таинственный объект, который автор ролика тут же назвал НЛО.

Так, на видео показано, что спустя несколько мгновений после вспышки молнии из-за тучи показался зеленый светящийся объект, который, к тому же, стремительно падал на город. Судя по подписи к кадрам, случай произошел в Мексике.

После того как вспышка молнии прекратила освещать ночное небо, объект мгновенно скрылся из виду. В результате установить, что же это было, не удалось. Кадры были опубликованы на YouTube.

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