Неизвестный с ножом напал на прохожих в Амстердаме, есть пострадавшие - ВИДЕО
31 августа 2018 15:21 275
Два человека получили ранения на Центральном вокзале Амстердама в результате нападения неизвестного с ножом. По информации местных СМИ, мужчина был ранен прибывшими оперативно на место ЧП полицейскими, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Пассажиры железнодорожного вокзала были экстренно эвакуированы. Информация о деталях происшествия выясняется.
Также поступает информация о вооруженном человеке в парке развлечений в Норвегии. Полиция ведет розыск подозреваемого. Обстоятельства уточняются.
Пятый канал следит за развитием событий в двух европейских странах.
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