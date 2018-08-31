Неизвестный с ножом напал на прохожих в Амстердаме, есть пострадавшие - ВИДЕО

Два человека получили ранения на Центральном вокзале Амстердама в результате нападения неизвестного с ножом. По информации местных СМИ, мужчина был ранен прибывшими оперативно на место ЧП полицейскими, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Пассажиры железнодорожного вокзала были экстренно эвакуированы. Информация о деталях происшествия выясняется.

Также поступает информация о вооруженном человеке в парке развлечений в Норвегии. Полиция ведет розыск подозреваемого. Обстоятельства уточняются.

Пятый канал следит за развитием событий в двух европейских странах.

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