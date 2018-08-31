Кикабидзе внес ясность в сообщения о своей госпитализации
31 августа 2018 15:31 374
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о своей госпитализации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, эта информация действительности не соответствует. Ранее он сказал журналисту радиостанции "Говорит Москва" о том, что сейчас лежит в больнице и не будет присутствовать на похоронах народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
Однако, по словам Кикабидзе, в момент звонка он просто находился в больнице, его не госпитализировали. Народный артист Грузинской ССР уже шесть лет лечит почки и периодически нуждается в визитах к врачу. Вахтанг Кикабидзе поблагодарил за беспокойство о его здоровье.
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