Россия направит в МИД Британии призыв отказаться от провокации в Идлибе

Посольство РФ направит в пятницу в МИД Британии письмо с призывом отказаться от провокации в Идлибе и от новых авиаударов по Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя дипмиссии, прокомментировавшего ряд высказываний представителей британских властей, в том числе, постпреда Великобритании в ООН Карен Пирс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пирс на днях заявила, что утверждения российских властей о якобы подготавливаемой Западом провокации в Идлибе - это фейк, направленный "либо на увеличение объема фейковых новостей в системе, либо на создание дымовой завесы для возможно приближающегося очередного нападения сирийского режима на собственный народ в Идлибе".

"Мы считаем данные заявления и планы провести авиаудары по Сирии чрезвычайно опасными. Новые авиаудары станут очередным вопиющим нарушением международного законодательства. Они также серьезно осложнят ситуацию в Сирии. Мы уже наблюдали это в апреле", - заявил в пятницу журналистам представитель посольства.

"Россия располагает достоверной информацией о том, что США и их союзники готовят новый рейд ракетных ударов по Сирии под ложным предлогом наказания Дамаска за "использование химического оружия", - отметил он.

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