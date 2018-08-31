Юный американец вышел в интернет на полчаса и задолжал тысячи долларов

Семья из США пожаловалась на гигантский счет от оператора, выставленный за интернет в роуминге. Об этом сообщает ABC 7, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жительница калифорнийского города Сан-Хосе Вивиан Чанг (Vivian Chung) рассказала, что отправилась с семьей во Вьетнам. Она уточнила, что была в курсе расценок за использование интернета за рубежом и предпочла вообще не пользоваться связью.

Вернувшись в Сан-Хосе после отдыха, она обнаружила, что семья задолжала 13 тысяч долларов. По данным оператора T-Mobile, выход в интернет был совершен с телефона сына Чанг. Общее время пребывания в сети составило около получаса.

"Как телефонный счет может составлять 13 тысяч долларов? За полчаса! Боже, мы чуть не упали в обморок. Эта сумма больше, чем стоимость всей поездки", - посетовала Чанг. Сын утверждает, что включил авиарежим на время путешествия, чтобы избежать трат.

После обсуждения представители T-Mobile согласились уменьшить счет до трех тысяч долларов. Семья же считает, что счет в целом не обоснован и должен быть отозван.

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