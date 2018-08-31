Отец в последний момент спас падающего вниз головой ребенка - ВИДЕО

В США отец успел в последнюю секунду поймать выпавшего из кроватки ребенка. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Ролик был снят на домашнюю камеру видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В начале видео ребенок встает в детской кроватке. Услышав это, в комнату заходит отец и включает свет. Неожиданно мальчик решает вылезти, перебирается через бортик и падает головой вниз. Отцу удается поймать его в нескольких сантиметрах от пола. После этого он обнимает и утешает перепуганного сына.

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