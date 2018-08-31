Саудовская Аравия всерьез намерена превратить Катар в остров

Саудовская Аравия подтвердила свое намерение прорыть канал в Персидском заливе, который изолирует Катар от материка и фактически превратит его в остров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует сообщение советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани, размещенное на его официальной странице в Twitter.

"Будучи подданным королевства, я с нетерпением жду подробностей о ходе реализации проекта по созданию канала. Это величайший исторический проект, который изменит географию региона", - написал он.

Отметим, что в середине июня Саудовская Аравия объявляла тендер на строительство канала стоимостью около 746 млн долларов и протяженностью 60 км на востоке страны. Ожидается, что победитель будет выбран уже в сентябре. Канал будет проложен на расстоянии 1-5 км от официальной границы с Катаром.

Оставшийся сухопутным участок планируется отдать под нужды минобороны Саудовской Аравии и пограничников для обеспечения безопасности.

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