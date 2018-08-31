США обвинили Китай в шпионаже через LinkedIn

Разведслужбы Китая используют фейковые аккаунты в соцсети LinkedIn, чтобы завербовать граждан США, имеющих доступ к правительственным и коммерческим тайнам. С таким утверждением выступил директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина, который предложил соцсети удалить ложные аккаунты, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Эванина пояснил, что шпионская кампания КНР предполагает контакты китайских разведчиков с тысячами членов сети LinkedIn.

В свою очередь, глава LinkedIn по вопросам доверия и безопасности Пол Роквелл подтвердил РИА Новости, что компания контактировала с правоохранительными органами США по поводу действий китайских шпионов, но отказался предоставить номера поддельных аккаунтов, связанных со спецслужбами Китая.

В LinkedIn заверили, что принимают незамедлительные меры, чтобы ограничить фейковые аккаунты и предотвратить возможный ущерб.

LinkedIn - крупнейшая в мире соцсеть, участники которой контактируют по работе и бизнес-проектам.