По Детройту проедут розовые "Кадиллаки" в память об Арете Франклин

Более сотни автомобилей марки Cadillac нежно-розового цвета принимают участие в процессии в Детройте в память о "королеве соула" Ареты Франклин, которая будет похоронена в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Певица скончалась 16 августа на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы. В пятницу, в день ее похорон, более сотни автомобилей выстроились в стройные колонны по аналогии с процессиями, которые устраивает американская полиция во время прощания с погибшими офицерами. Цвет автомобилей и их марка выбраны не случайно: так поклонники отдают дань памяти композиции 1985 года "Freeway of Love", строчка из которой "Я прокачусь по шоссе любви на своем розовом "Кадиллаке", стала легендарной. Для участия в церемонии автомобили прибыли со всей страны.

Церемония прощания с певицей пройдет в зале, рассчитанном на 4 тысячи посадочных мест. Перед сценой, с которой выступят бывший президент Билл Клинтон, певец Смоки Робинсон, известный проповедник Джесси Джексон и продюсер Клайв Дэвис, установлен позолоченный гроб, певица облачена в золотое платье и золотые туфли.

На похоронах Франклин, которые будут транслироваться по телевидению и в интернете, будут петь ее друзья-музыканты: Стиви Уандер, Фэйт Хилл, Дженнифер Хадсон, Фантазия Баррино, Ширли Сизар, Рон Айли, Чака Хан, Йоланда Адамс, Дженнифер Холлидэй и многие другие.