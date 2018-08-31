ЕС окажет финасовую помощь Грузии

Европейский Союз выделит Грузии 45 миллионов евро на покрытие финансовых нужд, а также поддержку реформ в сфере экономики, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на сайт Европейской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании, касающийся макрофинансовой помощи, подписали Еврокомиссия и власти Грузии. Меморандум предусмотрен Соглашением об ассоциации, подписанным Грузией и ЕС в 2014 году, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

"Грузия показала сильное и прочное стремление к экономическим реформам, которое последовательно поддерживается Европейским Союзом. Это соглашение охватывает политические меры, которые помогут грузинской экономике стать более устойчивой, сильной, а также инклюзивному росту на благо граждан", - заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьера Московиси, говорится в пресс-релизе.

Целью помощи, в частности, является укрепление экономики Грузии в сферах управления государственными финансами, финансового сектора, социальной политики и рынка труда, а также бизнес-среды.

Согласно договору, около 10 миллионов евро ЕС выделит в качестве гранта, а остальные 35 миллионов будут среднесрочным кредитом с приемлемым финансовым условием.