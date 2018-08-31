Криштиану Роналду не взяли в сборную

Лучший нападающий предыдущего сезона по версии УЕФА Криштиану Роналду не вызван в сборную Португалии на предстоящие матчи национальной команды, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действующие чемпионы Европы в первой встрече нового турнира сразятся 10 сентября с обновленной сборной Италии во главе с бывшим наставником "Зенита" Роберто Манчини. Напомним, что Италия не пробилась в финальную стадию чемпионата мира в России. Кроме того, 6 сентября португальцам предстоит контрольный матч с вице-чемпионами мира - сборной Хорватии.

Полностью список футболистов, вызванных Фернанду Сантушем, выглядит следующим образом:

Вратари: Бету ("Гезтепе"), Клаудио Рамос ("Тондела"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон");

Защитники: Седрик Соареш ("Саутгемптон"), Жоау Канселу ("Ювентус"), Луиш Нету ("Зенит"), Мариу Руй ("Наполи"), Педру Мендеш ("Монпелье"), Пепе ("Бешикташ"), Рафаэль Геррейру ("Боруссия Дортмунд"), Рубен Диаш ("Бенфика");

Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жедсон Фернандеш ("Бенфика"), Пицци ("Бенфика"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Вильям Карвалью ("Реал Бетис");

Нападающие: Андре Силва ("Севилья"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума ("РБ Лейпциг"), Желсон Мартинш ("Атлетико"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рони Лопеш ("Монако").