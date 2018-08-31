Ирак не пропустил в свое воздушное пространство российский самолет

Власти Ирака не разрешили в пятницу самолету ВКС РФ, направлявшемуся из Москвы в провинцию Латакия на западе Сирии, использовать для транзита воздушное пространство республики. Об этом сообщилновостной портал Al Masdar со ссылкой на данные операторов воздушного движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, российский Ту-154М направлялся из Москвы в город Латакия, когда правительство в Багдаде запретило военному самолету использовать воздушное пространство Ирака. Как утверждает портал, экипажу пришлось изменить курс и следовать в Латакию через Иран, минуя Ирак.

ТАСС не располагает официальным комментарием российской стороны. Официального комментария из Багдада пока также не поступало.