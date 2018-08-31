Ford из-за пошлин не будет импортировать Focus из Китая в США

Ford отказалась от планов приступить с 2019 года к поставкам своих автомобилей марки Focus из Китая в США. Как сообщилав пятницу газета The Wall Street Journal, основная причина такого шага заключается в пошлинах, введенных Вашингтоном на импорт китайских товаров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, Ford планировала начать импортировать собранные в КНР Focus нового поколения во второй половине 2019 года. Пошлины "осложнили нам бизнес, поэтому мы решили задействовать свои ресурсы" в других странах, приводит газета слова главы представительства автогиганта в Северной Америке Кумара Галхотры.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Они были введены двумя частями по 34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

Власти КНР незамедлительно отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, Китай выразил США протест в связи с введением дополнительных тарифов и инициировал разбирательство в ВТО.