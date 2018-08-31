В аэропорту Шереметьево перестанут объявлять опаздывающих по фамилии

В аэропорту Шереметьево больше не будут называть по громкой связи имена и фамилии пассажиров, которые опаздывают на свой рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представители Шереметьево уточнили, что изменения при объявлении опаздывающих пассажиров необходимы для соответствия Федеральному закону "О персональных данных".

"Теперь дикторы Службы информации Шереметьево при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица", - говорится на сайте аэровокзала.

Отмечается, что нововведения касаются пассажиров всех категорий и любых классов полетов всех авиакомпаний.