Усейн Болт провел первый матч за "Сентрал Кост Маринерс"

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усейн Болт дебютировал за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерс" в товарищеском матче против "Сентрал Кост Селект", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Болт начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "Маринерс". Усейн отличиться забитыми голами в поединке не смог.

Впрочем, говорить о профессиональной карьере Болта как футболиста пока что рано. 32-летний Болт подписал контракт с клубом, который позволяет ему свободно тренироваться с командой. Решение о заключении полноценного соглашения руководство австралийской команды примет по итогам восьминедельного тренировочного периода.

Ранее в июне Усейн Болт сыграл в товарищеском матче против сборной Англии. Тогда ямайский спринтер защищал цвета сборной мира.

Усейн Болт - 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.