Президент УЕФА поддержал идею Англии подать заявку на проведение ЧМ-2030

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что он поддержит заявку Англии на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом он сказал журналистам во время круглого стола, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Англия принимала чемпионат мира один раз - в 1966 году. Тогда же англичане единственный раз стали чемпионами мира.

"Я много раз говорил, что после столь длительного перерыва пришло время провести чемпионат мира в Англии. Это было бы разумно. Инфраструктура в Англии на очень хорошем уровне. У меня нет никаких сомнений в качестве такой заявки", - сказал Чеферин

"С одной стороны, если больше европейских стран подадут заявки, то будет больше шансов выиграть. С другой стороны, из-за этого можно будет недобрать голоса. Поэтому единственная вещь, на которой я буду настаивать - чтобы была одна заявка от Европы", - добавил он.

"Думаю, решение будет принято в 2022 году в Катаре. Так что у нас еще есть время подумать и все взвесить", - сказал Чеферин.

Желание подать заявку на проведение ЧМ-2030 ранее выразили Аргентина, Уругвай и Парагвай, договорившиеся о совместной заявке. Кроме того, отдельные заявки планируют подать Египет и Марокко, которое в борьбе за право принять ЧМ-2026 уступило совместной заявке США, Канады и Мексики.