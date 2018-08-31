Суперзвезде каталонской «Барселоны» грозит полгода тюрьмы

Суперзвезда каталонской "Барселоны" и до недавнего времени сборной Испании Жерар Пике был поймал за вождением автомобиля, не имея на то законных прав, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации радиосети Cadena SER, защитник сине-гранатовых 30 августа был остановлен сотрудниками дорожной полиции для стандартной проверки, однако все пошло не по стандартному сценарию. Дело в том, что в Испании существует закон, по которому каждый водитель имеет 12 баллов. За каждое нарушение правил вождения транспортного средства баллы снимаются до тех пор, пока их не останется вовсе.

Когда такой момент наступает, водитель обязан пройти определенный курс в автошколе и сдать специальный тест, после чего баллы начисляются вновь. До момента повторного начисления баллов управлять своим автомобилем гражданин Испании не имеет права.

Тем не менее, полицейские обнаружили, что Пике этим правилом пренебрег, и на момент проверки имел именно 0 баллов. Это карается уголовной ответственностью, а значит и возможностью получить реальный срок - до полугода в тюрьме. Впрочем, существует и вариант откупиться - стоит это около €6 тысяч.

Напомним, что это не первый инцидент испанца за рулем. В его водительской карьере имеются такие нарушения, как беспечная езда, превышение скорости, споры с дорожным полицейским.