Маска пытались сместить с должности главы Tesla

Представители инвестиционной компании BlackRock пытались сместить Илона Маска с поста председателя совета директоров компании Tesla, сообщает издание U.S. News & World Report со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На совете акционеров Tesla, состоявшемся в июне, BlackRock поддержала предложение заменить Маска на независимого директора, однако оно было отклонено большинством голосов.

Предложение о смене главы Tesla мотивировалось, в частности, тем, что компания регулярно не могла реализовать планы по выпуску автомобилей Model 3. Оно было выдвинуто еще до того, как Маск выступил с идеей сделать ее частной, выкупив акции, пишет издание.

"Подход BlackRock к управлению инвестициями определяется фидуциарными обязанностями в отношении наших клиентов", - заявил представитель инвестиционной компании.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей Tesla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автокомпаниям, в частности Toyota и Daimler.

В августе Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года. В первом квартале этот показатель достиг 710 миллионов.