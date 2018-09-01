В США полиция застрелила звезду сериала
В Лос-Анджелесе полицейские застрелили звезду сериала "Скорая помощь" Ванесу Маркес в ее собственном доме, куда их вызвали удостовериться в том, что с женщиной все в порядке. Об этом пишет газета Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По имеющимся данным, у 49-летней актрисы, страдавшей от ряда болезней и психических расстройств, произошел припадок. Прибывшие по вызову полицейские полтора часа безуспешно уговаривали актрису поехать в больницу. Затем она схватила в руки игрушечный пистолет, который полицейские приняли за настоящий и выстрелили в женщину.
В полиции рассказали, что двое правоохранителей выстрелили в Маркес, в ее тело попала как минимум одна пуля. Актрису доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть.
Ванеса Маркес наиболее известна по роли медсестры Венди Голдман из популярного сериала "Скорая помощь".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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